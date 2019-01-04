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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
04.01.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

TFF Başkanı Demirören: "VAR alanı artık bizim kırmızı çizgimiz"

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TFF Başkanı Demirören: "VAR alanı artık bizim kırmızı çizgimiz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Devre Arası Altuğ Verdi Temsilciler Semineri resmi ortak açılışı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti.

Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki törene TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 1’inci Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı ve Tahkim Kurulu Başkanı Halit Fahri Gültekin katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon ile Klasman Temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun kalbi Riva’da düzenlediğimiz seminerimize hoş geldiniz. Herkese hayırlı seneler diliyor, 2019 yılının birlik beraberlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Ben ve yönetim kurulumu en iyi şekilde temsil etmeniz ve başarılı bir ilk yarı geçirmeniz sebebiyle sizleri kutluyorum. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, siz değerli temsilcilerimizin her sezon yükselen bir performansı var. Çatı kurullarımızdan birisi olarak, stadyumlarımızdaki asayiş ve düzenin sağlanmasına çok önemli katkılar yaptığınıza inanıyorum. Eğitici ve yol gösterici davranışlarınız ve önleyici tedbirlerinizle müsabakaların emniyetli şekilde oynanmasındaki rolünüzün her geçen yıl artarak devam ettiğini görüyorum. UEFA ve FIFA’nın çok önemsediği sporcu sağlığı, merdiven boşlukları, güvenlik, koridor ve sahaya çıkış alanlarındaki düzen konusunda takdire şayan ilerlemeler katettik. Gayretleriniz ile görüntü kirliliği yok denecek kadar azaldı. Çabalarınız ve gösterdiğiniz hassasiyetle kırmızı çizgilerimiz küfür ve şiddetin her geçen yıl azaldığını görmekten mutluluk duyuyoruz.

Sizlere birkaç konuyu hatırlatmak istiyorum. Yıldırım Demirören Federasyonu olarak, titiz ve adilane raporlarınıza daima güvendik. Lütfen raporlarınıza kulağınızla duyduklarınızı, gözünüzle gördüklerinizi yazınız. Duyumlarınızı raporlarınıza yansıtmayınız. Kesinlikle duygusal davranmayınız. Kulüp başkanlarımız ve temsilcileri ile doğru iletişim kurunuz. Onların çok önemli ve büyük camiaları temsil ettiklerini unutmayınız, görevlerimizi yaparken saygı ve nezaket çerçevesinde yardım isteyiniz. Bildiğiniz üzere Video Yardımcı Hakem sistemi futbolumuz için önemli bir yenilik oldu. Ancak görüyoruz ki, VAR monitörlerinin özellikle çıkış tüneli ve kulübelere yakın olması nedeniyle hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Yedek kulübeleri, futbolcular hep birlikte hakem inceleme alanına girebiliyor. Bu kargaşa ve kalabalık, pozisyon izlemek için monitöre gelen hakemlerimizi zorluyor. Hem VAR monitörlerinin korunması hem de yedek kulübelerinin kontrol altına alınması hususunda 4’üncü hakem ve saha görevlileri ile birlikte siz temsilcilerimize de önemli görevler düşüyor. Şunu bilin ki, VAR alanı da artık bizim kırmızı çizgimiz. Bu görüntülere asla izin vermeyelim, maksimum tedbirleri alalım. Bu hassasiyetlerimize ikinci yarıda dikkat edeceğinizden eminiz.

Bu seminer vesilesiyle vefat eden iki arkadaşımızı burada bir kez daha anmak istiyorum. Çok değerli emniyet müdürlerimiz ve temsilcilerimizden Altuğ Verdi ve İsmail Hakkı Köklükaya’yı çok üzücü bir şekilde kaybettik. Bu kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, bize emanet bıraktıkları ailelerinin acılarını paylaşıyorum. Bu seminerimizin sizlere önemli faydalar sağlamasını diliyor, hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Başkan Yıldırım Demirören, konuşmasının ardından sezon sonunda temsilcilik görevleri sona erecek olan Nihat Doker, Tarık Antalyalı, Cemil Dönmez ile Olgun Alp’e birer plaket ve forma takdim etti.

Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı da yaptığı konuşmada, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu’na destekleri için teşekkür etti.

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