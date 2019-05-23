TFF Başkan adayı Nihat Özdemir: 'Hedefimiz Dünya'da ilk 10 içerisinde yer almak'

TFF Başkan Vekili Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Nihat Özdemir'in Ankara JW Marriott Oteli'nde düzenlenen basın toplantısında öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Sayın Yıldırım Demirören 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmetler verdikten sonra görevinden ayrıldı. Kendisine Türk futbolu adına teşekkür ediyorum. Kalan 3 aylık sürede Sayın Hüsnü Güreli görevi sürdürüyor. Hüsnü Güreli Bey'e de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.

Ankaragücü'nün ardından uzun yıllar Fenerbahçe SK'de yöneticilik yaptım. TFF'de başkan vekili olarak görevimi sürdürmekteyim. Hep birlikte önemli işlere imza attık. Türk futbolunun Nihat Ağabeyi olarak, tecrübem ve bilgimle, tüm enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Futbol bir milli değerdir. Bunun için önemli olan barış, hoşgörü ve huzur ortamının bozulmaması şarttır. Bunun yolu da saygı ve sevgiden geçer.

HEDEFİMİZ DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10

Futbol her toplum için milli değerdir. Barış, hoşgörü ortamının bozulmaması şarttır. Bunun yolu saygıdan, sevgiden geçer. Adalet ararken adil olmaktan geçer, rakibe saygı duymaktan geçer. Lefterler, Hakkılar, Metinler, Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer. Hedefimiz Türk futbolunu ilerletmek ve dünya sıralamasında ilk 10 sırada yer almasını sağlamak olacaktır. Omuz omuza vererek çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Yeni federasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

KURULLAR BAĞIMSIZ ÇALIŞACAK

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile birlikte hareket ederek düzeni sürdürmek istiyoruz. Bütün kurullarımızın tamamen bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz. MHK, PFDK, Tahkim Kurulu Beylerbeyi'nde çalışmalarına devam edecektir.

Liyakat sistemi çok önemlidir. Layık olan arkadaşlarımızı göreve getirmeye çalışacağız. Sponsorluk gelirlerimizi artırmak için çalışmalar yapacak, yeni komitelerle etkin bir çalışma ortamı yaratacağız. UEFA'da olduğu gibi yeni bir organizasyon şeması ile yola devam edeceğiz.

MHK İÇİN 3 YILLIK PLAN

5 büyük ülkenin futbolunu yakından araştırmak istiyoruz. Bunun için komite kuracağız. Bu komitede yönetici arkadaşlar, kulüp temsilcileri hatta basından arkadaşlar olacak. Bu komitenin raporuna göre MHK için 3 yıllık master planı uygulamaya koyacağız.

VAR KAYITLARINI AÇIKLAMAYI UYGUN BULMUYORUZ

Bu aşamada IFAB kayıtlarını, VAR kayıtlarını kamuoyu ile açıklamayı uygun bulmuyoruz. Eğer UEFA talimatlarında ve IFAB'ta değişiklik olursa biz de o değişikliklere uymak durumunda oluruz.

MHK, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu gibi kurumlarımızın yeni başkanlarını, seçildikten belli bir zaman sonra yönetim kurulumuzun da görüşlerini alarak kamuoyuna açıklayacağız.

KULÜPLERE HARCAMA SINIRI GETİRECEĞİZ

Kulüplerimizin en önemli sorunlarından biri mali yapılarının bozukluğudur. Süper Lig ve alt ligleri katarsak belki iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar sağlam mali yapılı kulüplerimiz var. Kulüplerimize harcama sınırlaması getirecek ve mali yapıyı düzeltecek bir çalışmanın içerisindeyiz.

KULÜP CEKETLERİ KENARA ASILACAK

Yeni federasyondaki herkes kulüp ceketlerini kenara asacak. Başarının yolu herkese saygı duymaktan geçer. Adaletten, rakip takıma saygı göstermekten başka çareleri de yok. TFF başkanlığı ya da yönetim kurulu üyeliği kadar zor bir görev olduğunu düşünmüyorum. Hangi kararı alırsan al bir kesim mutlu, bir kesim mutsuz oluyor."

Çok iyi yetişmiş bir profesyonel kadromuz var. Bu çalışan profesyonel arkadaşlarımız güçlendirilerek daha iyi bir çalışma ortamı yaratacağız. MHK'de başkan ve yönetim kurulu üyelerinden, PFDK ve Tahkim'de çalışan arkadaşlarımızdan hem mesleki yeterlilik hem de dürüstlük açısından hiçbir şüphemiz yok. Maalesef MHK'nin emrinde çalışan ve atanan bazı hakem arkadaşlarımızın verdiği kararlardan bir kesim mutlu olurken, bir kesim de mutsuz zamanlar geçirdi.

VAR'DA HATA ORANINI SIFIRA GETİRECEĞİZ

Dünyanın en iyi yazılımı ve en son teknolojisi ile VAR sistemine geçtik. İnanın sahip olduğumuz sistem dünyanın birçok yerinden daha iyi bir sistem. Henüz ilk senemiz. Tabii ki kusurlar olacak ancak hedefimiz hata oranını 0'a getirmek. Sistem mükemmel, uygulamadaki hataları azaltarak devam edeceğiz. Hem VAR odasındaki arkadaşlarımız hem sahadaki arkadaşlarımız çalışarak bunu çözecek.

Türk taraftarların şampiyonluk yarışında iptal edilen gollere itirazları olmadı. Sisteme güven var. Biz uygulamadaki hataları çözeceğiz. Türk hakemliği dünyada marka haline geldi. Cüneyt Hoca ve diğer arkadaşları sağ olsun. Çok önemli turnuvalarda çok önemli hakemlerimiz görev aldı.

Federasyonda profesyonel futbolcu arkadaşımız olabilir de olmayabilir de ama kesinlikle olmaz diye bir kararımız yok. 2024, Avrupa futbolu için yeni bir dönemin başlangıcı. Önümüzdeki haftalarda UEFA Genel Sekreteri ülkemizi ziyaret edecek ve katılmak isteyen kulüplerle toplantı gerçekleştireceğiz. Avrupa kupalarındaki muhtemel format değişiklikleriyle ilgili çalışmalarımız sürüyor."

ŞENOL GÜNEŞ'E GÜVENİM TAM

Şenol Güneş'in göreve getirildiği dönemde yönetim kurulundaydım. Kendisine güvenim ve desteğim tamdır. İnşallah Şenol Güneş, Milli takımda da başarılı olacaktır. Lucescu önemli işler yaptı ve bana göre başarılı da olmuştur. Ama yerli bir hoca ile yola devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Takımı gençleştirecek mi, ne yapar bilmiyorum. O, onun bileceği iş. Altyapı konusunda sistem oluşturduk. Şenol Güneş, Tolunay Kafkas ve Oğuz Çetin'le görüşme gerçekleştirecektir.

Kulüpler Birliği yasası meclise gelmek üzere, hazırlıklar devam ediyor. Bir an önce onun da yasalaşması lazım. Kulüplerin mali yapısı için çok önemli bir yasa. Önümüzde çok zor ve önemli bir süreç var.

YABANCI SAYISI

Bundan sonraki yabancı sayısının, tribünde oturacakların sayısının, kaç yabancı ile sözleşme yapılabileceği kararını Kulüpler Birliği ile beraber vermek istiyoruz. Son toplantıda bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki sezon bu sezon ki sayıyla devam edilecektir. Alınacak karar sonraki sezonlar için geçerli olmalıdır.

Vodafone Arena'da oynanacak Süper Kupa maçını düzenleyeceğiz. 2020 Şampiyonlar Ligi finalini de Olimpiyat Stadı'nda yapacağız. Ama orası eski bir stad. UEFA'nın bizden akıllı stad talepleri var. İngiliz bir firmaya projeyi hazırlattık.

Açık ve şeffaf olacağımızı, iletişime önem vereceğimizi söyledim. Medya ilişkilerimize önem vereceğiz. Dünyada kadınlar futbolu hızla büyümekte. Biz de önem vereceğiz.

BİZ İNANIYORUZ Kİ ABDURRAHİM ALBAYRAK'TA BİR VAR KAYDI YOK

Başakşehir'in Abdurrahim Albayrak hakkındaki suç duyurusuyla ilgili Özdemir: "Her takımın, her kişinin rahatsız olduğu konular varsa Türkiye'de gideceği noktalar var. Başakşehir, böyle bir karar aldıysa ona diyecek bir şey yok. O müracaatı hukuk inceleyecektir. Federasyonun dışında bir karardır. Ancak biz inanıyoruz ki o kayıtlar orada yok. VAR kayıtlarının dışarı gittiğine inanmıyoruz. Araştırmalarımızı yaptık, herhangi bir noktada açık bulamadık.

ALİ KOÇ FEDEKAR BİR FENERBAHÇELİ

Ali Koç'la beraber Fenerbahçe'nin en zor döneminde, 3 Temmuz döneminde beraber çalıştım. İyi ve fedakar bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'de başkanlığı kongrede çok önemli bir destek alarak göreve geldi. Allah yardımcısı olsun. Bu sezon belki iyi bir sezon geçirilmedi ama sezon sonuna doğru düzelmeyi gördük. Kendisiyle görüşüyorum. Herhangi bir sorun yoktur.

Ali Dürüst'ün yeni yönetimde olup olmayacağını şu an söyleyemem. Öyle bir olay oldu, kararından döndü, karar kendisine aittir. Saygı duyuyorum. Çok değerli bir arkadaşımızdır ve bize önemli hizmetlerde bulunmuştur.

MEVCUT HAKEMLERLE LİGİ BİTİRECEĞİZ

Bir defa ligimiz bitmedi. Şampiyon ve ikinci belli oldu ama mevcut hakemlerle ligi bitireceğiz. Bu konuda bir açıklama yapmamın doğru olduğuna inanmıyorum. Önce kurulların atamasını yapacağız, şimdilik bir şey söylemeyelim.

HAKEMLİĞİ CAZİP HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Biz hakemlik yapmayı Türkiye'de cazip hale getirmek istiyoruz. Cazip olursa aday sayısı artar ve onların arasından seçim yapabiliriz. Futbolu bırakmış bir çok arkadaşımızın da hakem olmasını istiyoruz. Ana hedefimiz cazip hale getirip, kaliteli insanları yetiştirmek ve hakemlik sektörümüzü iyi hale getirip daha kaliteli insanlarla çalışmak.

1. Lig kulüplerinin tamamı VAR sisteminin uygulanmasını istiyor. Amacımız buraya da getirmek. Ama bunun için zamana ihtiyaç var. 1. Lig'de dün Play-Off maçlarında VAR uygulanmaya başladı.

EN ZOR İŞİ MHK'DE

En zor iş MHK'de çünkü tüm kararları Türkiye etkiliyor. Yusuf Namoğlu benim gözümde dört dörtlük insandır. Sabri Çelik'in dürüstlüğünden şüphem yok. TFF'nin en zor işi hakem işidir. Yalnızca Süper Lig'de değil her ligde hakem hataları olabiliyor."