TFF, adaylık başvurusunu yapıyor! Euro 2024 için her şey hazır...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na talip olan Türkiye Futbol Federasyonu, adaylık başvurusu resmi teklif dosyasını, bugün UEFA’ya sunacak. Almanya’nın da aday olduğu yarışta karar 27 Eylül’de verilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Şampiyonası (Euro 2024) ev sahipliği için adaylık başvurusu resmi teklif dosyasını, bugün UEFA’ya sunacak.
Türk delegasyonunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören de yer alacak. Euro 2024 için adaylık sloganını ‘Birlikte paylaşalım’ olarak açıklayan TFF, ev sahipliğini kazanması durumunda turnuvayı İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Konya, Antalya, Trabzon ve Gaziantep kentlerinde düzenleyecek. TFF Başkanı Yıldırım Demirören yaptığı açıklamada “Eylül ayındaki final oylamasında, inşallah kazanan Türkiye olacak. Bu organizasyonu istiyoruz çünkü futbola gönül vermiş bir ülkeyiz. Tarihimiz, köklü geleneklerimiz, futbol tutkumuz, genç nüfusumuzla tüm Avrupa’yı ağırlamaktan onur duyacağız” dedi.
İKİ ADAY VAR
Türkiye’nin yarıştaki tek rakibi olan Almanya’da ise Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel’in adaylık başvurusu resmi dosyasını, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’e UEFA genel merkezinde sundu. UEFA’nın, gelecek haftalar içinde aday ülkeler Türkiye ve Almanya’nın adaylık başvurusu dosyalarını inceleyerek eylül ayına kadar raporunu hazırlayacağı ve UEFA İcra Kurulu’nun 27 Eylül’de 2024 Avrupa Şampiyonası’nı düzenlemeyi hak kazanan ülkeyi açıklayacağı duyuruldu.
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