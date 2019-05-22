TFF açıkladı: Sakaryaspor-Karagümrük finali Bursa'da
Sakaryaspor - Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Play-Off Final maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak
Sakaryaspor - Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Play-Off Final maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
Yarı Final maçlarında Fatih Karagümrük, Manisa BBSK'yi 1-0'ın rövanşında 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Sakaryaspor ise Sarıyer önünde ilk maçta elde ettiği 4-0'lık avantajla girdiği rövanş maçını 0-0 tamamlayarak final oynamaya hak kazandı.
İki takım arasındaki final mücadelesi 28 Mayıs Salı günü oynanacak.
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