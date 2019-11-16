TFF 3. Lig'in 13. haftası 5 maçla başladı! Sonuçlar...
TFF 3. Lig'de 13. hafta oynanan 5 müsabakayla başladı.
Ligde 1 ve 2. Grup'ta ikişer, 3. Grup'ta ise tek maç oynandı.
Yapılan maçlarda oluşan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Silivrispor-Serik Belediyespor: 1-1
Çankaya Futbol Kulübü-Sultanbeyli Belediyespor: 0-2
2. Grup:
Ofspor-Belediye Derincespor: 0-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Turgutluspor: 1-0
3. Grup:
Bayrampaşa-Osmaniyespor: 1-1
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle