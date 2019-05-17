TFF 3. Lig'e son iki bilet
2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off 3. kademe maçları yarın yapılacak.
Futbolda 2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off 3. kademe maçları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaların galipleri TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.
Ligde yarın oynanacak karşılaşmalar şöyle:
15.00 Ağrı 1970-Akşehirspor (Gaziantep Stadyumu)
15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-1877 Alemdağspor (Eskişehir Yeni Stadyum)
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de daha önce oynanan 1. ve 2. kademe play-off müsabakaları sonunda 7 takım, TFF 3. Lig'e çıkmayı başarmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle