TFF 3. Lig'de play-off programı belli oldu
TFF 3. Lig'de play-off yarı final maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig'de play-off yarı final ilk maçları 11 Mayıs Cuma, rövanş karşılaşmaları ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.
TFF 3. Lig'de yarı final maç programı şöyle:
İlk maçlar:
11 Mayıs Cuma:
1. Grup:
16.00 Düzcespor-Bayburt Grup Özel İdare (Düzce 18 Temmuz)
16.00 Bayrampaşa-Kemerspor 2003 (Bayrampaşa Çetin Emeç)
2. Grup:
16.00 Anagold 24 Erzincanspor-Ankara Demirspor (13 Şubat)
19.00 Tire 1922-Diyarbekirspor (Tire)
3. Grup:
16.00 Elaziz Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Elazığ Atatürk)
19.00 Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor (Denizli Atatürk)
Rövanş maçları:
15 Mayıs Salı:
1. Grup:
16.00 Bayburt Grup Özel İdare-Düzcespor (Genç Osman)
19.00 Kemerspor 2003-Bayrampaşa (Antalya)
2. Grup:
16.00 Ankara Demirspor-Anagold 24 Erzincanspor (TCDD Ankara Demirspor)
16.00 Diyarbekirspor-Tire 1922 (Seyrantepe Spor Kompleksi)
3. Grup:
16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor (Sultanbeyli Gölet)
19.00 Tarsus İdmanyurdu-Elaziz Belediyespor (Tarsus İlçe)
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