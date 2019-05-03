TFF 3. Lig'de normal sezon yarın tamamlanacak
Toplam 3 grupta doğrudan TFF 2. Lig'e yükselenlerin kesinleştiği TFF 3. Lig'de, küme düşecek 8 ekipten son 3'ü de yarın oynanacak karşılaşmalarla belli olacak.
İlk sırayı alan takımların doğrudan üst lige çıkacağı ve liderleri takip eden 4'er takımın play-off maçları oynayacağı TFF 3. Lig'de, her grupta birer ekip daha TFF 2. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.
Toplam 17 takımın bulunduğu 1. Grup'ta son 2 takım, 18'er ekibin mücadele ettiği diğer iki grupta ise son 3 takım gelecek sezon mücadelesine Bölgesel Amatör Lig'nde devam edecek.
Ligde son hafta müsabakaları yarın saat 15.30'da oynanacak.
1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi. 1. Grup'ta Körfezspor, 2. Grup'ta Bergama Belediyespor, Alibeyköyspor ve Adıyaman 1954, 3. Grup'ta da Bucaspor lige veda etti.
1. Grup'ta durum
Hekimoğlu Trabzon'un şampiyonluğu garantilediği 1. Grup'ta Nazilli Belediyespor, Tire 1992, Nevşehir Belediyespor ve Ergene Velimeşespor play-off oynayacak.
Play-off yarı finalinde Nazilli Belediyespor ile Ergene Velimeşespor ve Tire 1922 ile Nevşehir Belediyespor karşılaşacak. Nazilli Belediyespor'un ev sahibi avantajına sahip olduğu play-off'un diğer eşleşmesinde ilk maçın nerede oynanacağı yarınki karşılaşmaların ardından netleşecek.
Bu grupta Körfezspor'un ardından lige veda edecek ikinci ekip yarın ortaya çıkacak. Büyükçekmece Tepecikspor ve Gebzespor'un 34'er, Silivrispor'un da 36 puanının olduğu grupta, bu 3 ekibin üzerinde 37'şer puana sahip Erzin Belediyespor, Erbaaspor ve Kozan Belediyespor yer alıyor. Yarınki sonuçlara göre bu 6 takımın ligi aynı puanda bitirme ihtimali bulunuyor.
2. Grup'ta durum
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, geçen hafta şampiyonluğunu ilan etti. Esenler Erokspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Kızılcabölükspor'un play-off'a kalmayı garantilediği grupta, play-off'ta mücadele edecek son ekip 52 puanlı Karşıyaka veya 51 puana sahip Altındağ Belediyespor olacak.
Karşıyaka'nın Elaziz Belediyespor deplasmanında puan arayacağı son haftada, Altındağ Belediyespor ise düşmesi kesinleşen Bergama Belediyespor'a konuk olacak.
Ligde son 3 sırada yer alması kesinleşen Bergama Belediyespor, Alibeyköyspor ve Adıyaman 1954 gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.
3. Grup'ta durum
Bayburt İl Özel İdare'nin TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantilediği 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor, Kocaelispor, Yeni Çorumspor ve Serik Belediyespor play-off oynayacak.
Bucaspor'un düşmesinin kesinleştiği grupta iki takım daha lige veda edecek. Bucaspor'un önünde 35 puanlı Bağcılarspor, 37'şer puana sahip Gölcükspor, Cizrespor ve 1461 Trabzon, 38 puanla da Ankara Adliyespor yer alıyor.
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