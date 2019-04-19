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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.04.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

TFF 3. Lig'de kritik hafta! Üst lige çıkacak takımlar...

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TFF 3. Lig'de kritik hafta! Üst lige çıkacak takımlar...

TFF 3. Lig'de üç grupta son 3 haftaya girilirken, grup liderlerinin TFF 2. Lig'e yükseleceği ligde iki grupta bir üst lige çıkacaklar bu haftaki karşılaşmaların ardından belli olabilir.

Gruplarda ilk sırayı alan takımların doğrudan TFF 2. Lig'e yükseleceği; 2, 3, 4 ve 5. sırada yer alacak ekiplerin de play-off maçları oynayacağı TFF 3. Lig'de, play-off'ta her gruptan birer ekip daha adını 2. Lig'e yazdıracak.

Play-off oynamaya hak kazanacak takımlar grup içi eşleşmelerle çift maçlı eleme sistemine göre birbirlerine rakip olacak. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar TFF 2. Lig'e yükselmek için final maçlarına çıkacak.

17 takımın bulunduğu 1. Grup'ta son 2 takım, on sekizer ekibin mücadele ettiği diğer iki grupta ise son sıradaki üçer takım gelecek sezon mücadelesine Bölgesel Amatör Ligi'nde devam edecek.

Ligde son 3 hafta müsabakaları 21 Nisan Pazar, 28 Nisan Pazar ve 4 Mayıs Cumartesi günleri oynanacak.

Bu haftaki maçların ardından 2. ve 3. Grup liderleri belli olabilir. Ligde bu sene düşecek 8 takımdan 2'si şu ana kadar ortaya çıktı.

O gerçek ortaya çıktı Frey...
O gerçek ortaya çıktı! Frey...

- 1. Grup'ta lider aranıyor

Ligde 1. Grup'ta ilk 5 sırada yer alacak ekipler belli oldu. Averajla Nazilli Belediyespor'un önünde yer alan Hekimoğlu Trabzon, Tire 1922, Nevşehir Belediyespor ve Ergene Velimeşespor'un play-off oynaması kesinleşti.

Bu 5 ekipten birinin lider tamamlayacağı grupta 60'ar puana sahip Hekimoğlu Trabzon ve Nazilli Belediyespor son haftalarda önemli maçlara çıkacak.

İki takım arasında sezon sonundaki olası puan eşitliğinde kendi aralarındaki iki müsabaka da berabere tamamlandığı için şampiyonu genel averaj belirleyecek. Son 3 hafta öncesinde Hekimoğlu Trabzon'un 29, Nazilli Belediyespor'un 27 averajı bulunuyor.

Toplam 17 takımla oynanan ve 2 takımın veda edeceği ligde Körfez Spor Kulübü'nün düşmesi daha önce kesinleşti. Son 3 hafta öncesinde Büyükçekmece Tepecikspor ile Silivrispor'un 30'ar, maç fazlası bulunan Gebzespor'un 31 puanı bulunuyor.

- 2. Grup'ta lider Kırşehir Belediyespor

2. Grup'ta son 3 haftaya en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 6 puan önünde giren Kırşehir Belediyespor, bu hafta alınacak sonuçlara göre 2. Lig'e çıkmayı garantileyebilir. Sıralamada bu iki ekibi takip eden 51 puanlı Van Büyükşehir Belediyespor, 49 puana sahip Kızılcabölükspor ve 48 puanlı Altındağ Belediyespor play-off barajında bulunuyor.

Altındağ Belediyespor'u 2 puan geriden Karşıyaka ve 4 puan farkla Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor takip ediyor.
Bergama Belediyespor'un ligden düşmesinin kesinleştiği 2. Grup'ta Alibeyköyspor ve Adıyaman 1954 son 3 hafta öncesinde düşme hattında bulunuyor. Ligde 32 puanla 17. durumda bulunan Alibeyköyspor'un bu haftaki sonuçlara lige veda etme ihtimali var.

TFF 3. Ligde kritik hafta Üst lige çıkacak takımlar...

- 3. Grup'ta Bayburt İl Özel İdare ve Gençlikspor şampiyonluk maçında

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 3 haftaya en yakın rakibi Karacabey Belediyespor'un 5 puan önünde 62 puanla lider durumda giren Bayburt İl Özel İdare ve Gençlikspor bu hafta takipçisini konuk edeceği maçı kazanması halinde bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşacak.

Bu 2 takımı takip eden 54 puanlı Kocaelispor'un yanı sıra 51'şer puana sahip Yeni Çorumspor ve Serik Belediyespor play-off barajında yer alıyor. Anagold 24Erzincanspor ve Payasspor'un ise 44'er puanı bulunuyor.

Ligde son sırada yer alan 27 puanlı Bucaspor bu hafta alınacak sonuçlara göre ligden düşebilir. Daha önce İzmir'i Süper Lig'de de temsil eden sarı-lacivertli ekibin dışında Bağcılarspor ve Cizrespor da son 3 hafta öncesinde düşme hattında bulunuyor. 

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