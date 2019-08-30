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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.08.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

TFF 3. Lig'de ilk hafta programı

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TFF 3. Lig'de ilk hafta programı

TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu, hafta sonunda oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Ligde bu sezon 2. Grup'ta 17, 1 ve 3. gruplarda ise 18'er takım çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Sezonu 2, 3, 4 ve 5. sırada bitirecek ekipler, üst lige çıkacak son 3 takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

Ligde normal sezon müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan takımlar, 17 takımlı 2. Grup'ta ise son 2'de bulunanlar olmak üzere toplam 8 ekip bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yoluna devam edecek.
TFF 3. Lig'de normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

- İlk haftanın programı

Ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

1. Grup

Yarın:
17.00 Silivrispor-Erzinspor (Silivri)
17.00 Sultanbeyli Belediyespor-Manisaspor (15 Temmuz)

1 Eylül Pazar:
16.00 Artvin Hopaspor-Yomraspor (Hopa İlçe)
16.00 Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
16.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor (Faruk Çelik)
16.30 Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Serik İsmail Oğan)
16.30 Düzcespor-Kızılcabölükspor (Düzce 18 Temmuz)
16.30 Tokatspor-Çatalcaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
20.00 Ci Group Buca-Çankaya (Yeni Buca)

2. Grup

Yarın:
17.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka (Tepecik Şenol Güneş)

1 Eylül Pazar:
16.00 Ofspor-Erbaaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
16.00 Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970 (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
16.00 Payasspor-Kocaelispor (Payas İlçe)
16.00 Cizrespor-Kemerspor 2003 (Cizre İlçe)
17.00 Turgutluspor-Fatsa Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
17.00 Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)
20.00 Fethiyespor-Erokspor (Fethiye İlçe)

3. Grup

1 Eylül Pazar:
15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
16.00 Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
16.30 Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Nevşehir Gazi)
16.30 Yozgatspor 1959-Osmaniyespor (Yozgat Bozok)
17.00 Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
17.00 Gölcükspor-Altındağ Belediyespor (Gölcük Şehir)
17.00 Muğlaspor-Nazilli Belediyespor (Muğla Atatürk)
17.00 Halide Edip Adıvarspor-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)
17.00 Modafen-Darıca Gençlerbirliği (Şile)

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