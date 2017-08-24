TFF 3.Lig'de başlama vuruşu zamanı!

TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonu, 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde müsabakalar, 3 grupta 18'er takımla oynanacak.
Çift devreli lig müsabakaları sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar ise 2. Lig'e yükselecek son 3 ekibin belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.
Maçlar sonunda gruplarında 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam, 9 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.
TFF 3. Lig'de ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.
İlk haftanın programı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig'de gruplarda tamamı 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
1. Grup
16.00 Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Yomra İlçe)
16.00 12 Bingölspor-Çatalcaspor (Bingöl Şehir)
16.30 Kemerspor 2003-Kozan Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)
16.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Ofspor (Cebeci İnönü)
16.30 Düzcespor-Halide Edip Adıvarspor (Düzce 18 Temmuz)
16.30 Erzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (Erzin İlçe)
17.00 Orhangazi Belediyespor-Bergama Belediyespor (Minarelli Çavuş Spor Tesisleri)
17.00 Bayrampaşa-Batman Petrolspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
20.00 Dardanelspor-Erbaaspor (Çanakkale 18 Mart)
2. Grup
16.00 1461 Trabzon-Kırıkhanspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
16.00 Diyarbekirspor-Anadolu Bağcılar (Seyrantepe Spor Kompleksi)
16.30 Kayseri Erciyesspor-Pazarspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)
17.00 Tire 1922-Anagold 24 Erzincanspor (Tire 4 Eylül)
17.00 Turgutluspor-Yeşil Bursa (Turgutlu 7 Eylül)
17.00 Gölcükspor-Yeni Orduspor (Gölcük)
17.00 Erokspor-Muğlaspor (Esenler)
17.00 Darıca Gençlerbirliği-Ergene Velimeşespor (Darıca İlçe)
19.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Ankara Demirspor (Van Atatürk)
3. Grup
16.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Aydınspor 1923 (Şanlıurfa GAP)
16.30 Ankara Adliyespor-Payasspor (Ankara OSTİM)
16.30 Osmaniyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Osmaniye 7 Ocak)
17.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Çorum Belediyespor (Avcılar Atatürk)
17.00 Karacabey Birlikspor-Elaziz Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
17.00 Kızılcabölükspor-Cizrespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
17.00 Utaş Uşakspor-Tarsus İdmanyurdu (Uşak 1 Eylül)
17.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kocaelispor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)
17.00 Tekirdağspor-Arsinspor (Namık Kemal)