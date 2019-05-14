TFF 3. Lig play-off yarın final rövanş maçları yarın oynanacak
TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off etabında yarı final rövanş maçları yarın yapılacak.
Ligde 3 grupta 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, play-off oynamaya hak kazandı. 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor, Tire 1922, Ergene Velimeşespor ve Nazilli Belediyespor, 2. Grup'ta Kızılcabölükspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka ve Van Büyükşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Yeni Çorumspor, Kocaelispor, Serik Belediyespor ve Karacabey Belediyespor TFF 2. Lig'e çıkmak için mücadele veriyor.
TFF 3. Lig'de tamamı yarın yapılacak yarı final rövanş maçlarının programı şöyle:
1. Grup:
16.00 Nazilli Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Nazilli İlçe)
18.00 Tire 1922-Nevşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
2. Grup:
15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka (Van Atatürk)
16.00 Esenler Erokspor-Kızılcabölükspor (Esenler)
3. Grup:
16.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey Fehmi Gerçeker)
19.30 Kocaelispor-Yeni Çorumspor (Kocaeli)
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