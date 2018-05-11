TFF 3. Lig play-off iddaa oranları belli oldu!
TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son 3 takımı belli edecek play-off maçlarının iddaa oranları belli oldu!
- Manisa BŞB, Darıca Gençlerbirliği ve UTAŞ Uşakspor doğrudan üst lige çıkma hakkı kazanmıştı.
- Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak olan müsabakaların ilk etabının iddaa oranları şöyle:
- Rövanş karşılaşmaları ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.
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