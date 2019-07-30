TFF 3. Lig fikstürü çekildi
2019-2020 sezonu TFF 3. Lig fikstürü çekildi.
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayan fikstür çekimi, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
2019-2020 sezonu TFF 3. Lig fikstürünü görüntülemek için tıklayınız
TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, fikstür töreni açılış konuşmasında Federasyon olarak TFF 3. Lig'e çok önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:
"Yeni bir adım, yeni bir süreç ve uzun bir maraton başlıyor. Her sezon takımlarımız için ayrı bir güzellik ve heyecan. Bazı kulüplerimiz teknik direktör değiştiriyor, bazılarınız yeni transferler yapıyor, diğer taraftan kamp dönemleri var. Bunlar işin zevkli ve heyecanlı tarafları. Sizler, çok zor ve meşakkatli bir görev üstleniyorsunuz. Kulüp yöneticiliği zordur, zaman ve fedakarlık ister. Hele hele ahde vefa yoktur, başarı gelmezse hep eleştirilirsiniz. Umuyorum ki sezon sonu bu emeklerinizin karşılığını alırsınız. 3. Lig bizim için şöyle önemli. Aslında Türkiye'de futbolla ilgili görev yapan tüm amatör kardeşlerimizin bir üst hedefi, her zaman TFF 3. Lig'dir. Profesyonelliğe ilk adım burada atılır. Onların önünü açan, görev verip vitrine çıkaran daima 3. Lig'deki kulüplerimizdir. Bu nedenle siz kulüplerimizi çok önemsiyoruz. Türk futbolunu hep beraber kalkındırmamız lazım. Bunun için sizlere ve bizlere önemli görevler düşüyor. Dürüst, ahlaklı, düzgün bir şekilde görev yapmamız gerekiyor. Çünkü bu iş düzgün ve dürüst yapıldığında oyuncuya, kulüplerimize, ülke futboluna ayrı bir değer katıyor. Sizlerin sorunlarını çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi de belirtmek istiyorum. Güzel maçların oynandığı, hataların konuşulmadığı centilmence bir sezon temenni ediyorum. Yeni sezon 3. Lig ailesine hayırlı olsun."
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