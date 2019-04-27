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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
27.04.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon belli! 1. ve 2. Grup'ta son durum...

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon belli! 1. ve 2. Grup'ta son durum...

TFF 3. Lig'de son 2 haftaya girilirken, Bayburt İl Özel İdare'nin ardından TFF 2. Lig'e doğrudan yükselecek diğer 2 takım da bu hafta sonu belli olabilir.

Gruplarda ilk sırayı alan takımlar doğrudan TFF 2. Lig'e çıkacak ve liderleri takip eden 4'er takım ise play-off maçları oynayacak. Bu etap sonunda 3 takım daha adını TFF 2. Lig'e yazdıracak.

Play-off oynamaya hak kazanacak takımlar, grup içi eşleşmelerle çift maçlı eleme sistemine göre birbirlerine rakip olacak. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar TFF 2. Lig'e yükselmek için final maçlarına çıkacak.

Toplam 17 takımın bulunduğu 1. Grup'ta son 2 takım, 18'er ekibin mücadele ettiği diğer iki grupta ise son 3 takım gelecek sezon mücadelesine Bölgesel Amatör Ligi'nde devam edecek.

Ligde 33. hafta müsabakaları yarın saat 15.30'da oynanacak.

- 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon lider

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2 puan farkla Nazilli Belediyespor'un önünde yer alan Hekimoğlu Trabzon, yarınki maçların ardından adını TFF 2. Lig'e yazdırmayı garantileyebilir.

Nevşehir Belediyespor, Tire 1922 ve Ergene Velimeşespor'un play-off barajında yer aldığı grupta, Körfez Spor Kulübü'nün ardından lige veda edecek ikinci ekip de yarınki maçların ardından belli olabilir.

31 puanla düşme hattında bulunan Büyükçekmece Tepecikspor yarınki sonuçlara göre ligden düşebilir.

- 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor şampiyonluğa çok yakın

2. Grup'ta son 2 haftaya en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 4 puan önünde 60 puanla giren Kırşehir Belediyespor, bu hafta alınacak sonuçlara göre 2. Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

Sıralamada bu iki ekibi takip eden 54 puanlı Van Büyükşehir Belediyespor, 52 puanlı sahip Kızılcabölükspor ve 49 puanlı Karşıyaka play-off barajında bulunuyor.

Karşıyaka'yı 1 puan geriden Altındağ Belediyespor ve 4 puan farkla Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor takip ediyor.

Bergama Belediyespor ve Alibeyköyspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği 2. Grup'ta Adıyaman 1954'ün de bu haftaki sonuçlara lige veda etme ihtimali var.

- 3. Grup'ta şampiyon belli

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Bayburt İl Özel İdare'yi takip eden 57 puanlı Karacabey Belediyespor ve 55 puana sahip Kocaelispor'un yanı sıra, 51'er puana sahip Yeni Çorumspor ile Serik Belediyespor play-off barajında yer alıyor.

Bucaspor'un düşmesinin kesinleştiği grupta Ankara Adliyespor ile Bağcılarspor da bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyon belli 1. ve 2. Grupta son durum...

- 33. haftanın programı

Tüm karşılaşmaların yarın saat 15.30'da başlayacağı TFF 3. Lig'de haftanın programı şöyle:

- 1. Grup:

Gebzespor-Ergene Velimeşespor (Gebze Alaettin Kurt)
Silivrispor-Erbaaspor (Silivri)
Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor (Faruk Çelik)
Nevşehir Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon (Nevşehir Gazi)
Tire 1922-Batman Petrolspor (Tayfur Çiçek)
Kozan Belediyespor-Yomraspor (İsmet Atlı)
Artvin Hopaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Hopa İlçe)
Nazilli Belediyespor-Erzin Belediyespor (Nazilli İlçe)

- 2. Grup:

Kemerspor 2003-Adıyaman 1954 (Dr. Fehmi Öncel)
Kırşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kırşehir Ahi)
Osmaniyespor-Düzcespor (Osmaniye 7 Ocak)
Kızılcabölükspor-Ofspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
Van Büyükşehir Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Van Atatürk)
Karşıyaka-Sultanbeyli Belediyespor (İzmir Atatürk)
Alibeyköyspor-Yeni Orduspor (Alibeyköy)
Esenler Erokspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Esenler)
Altındağ Belediyespor-Pazarspor (Ankara Aktepe)

- 3. Grup:

Muğlaspor-Kocaelispor (Muğla Atatürk)
Gölcükspor-Serik Belediyespor (Gölcük Şehir)
Anagold 24 Erzincanspor-Cizrespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
Halide Edip Adıvarspor-Payasspor (Tepecik Şenol Güneş)
Karacabey Belediyespor-Yeni Çorumspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Ankara Adliyespor-Bayburt İl Özel İdare (Ankara OSTİM)
1461 Trabzon-Diyarbekirspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
Fatsa Belediyespor-Bağcılarspor (Fatsa İlçe)
Turgutluspor-Bucaspor (Turgutlu 7 Eylül) 

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