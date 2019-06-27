TFF'nin 2019-2020 sezonuna adını verdiği Cemil Usta kimdir?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi. A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın yeni sezona isminin verilmesiyle beraber Cemil Usta da sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, TFF'nin 2019-2020 sezonuna adını verdiği Cemil Usta kimdir? İşte, o konuya dair detaylar.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 27 Haziran'da yaptığı toplantıda, Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna Cemil Usta ismini verdiğini açıkladı. TFF daha önce de, Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren, İlhan Cavcav ve Lefter Küçükandonyadis gibi unutulmaz isimleri Süper Lig'e vermişti. Peki, Cemil Usta kimdir? İşte, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcu Cemil Usta'nın kariyer hayatıyla ilgili bilgiler.
CEMİL USTA'NIN KARİYER HAYATI
Cemil Usta 1 Ocak 1951'de Trabzon'da dünyaya geldi. Cemil Usta 1970'li yıllarda Trabzonspor forması giyen Türk eski millî futbolcudur. Oynadığı dönemde Dozer ve Takoz gibi lakaplarla da anılmıştır.
1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda Bordo-Mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.
1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.
Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.
"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.
1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.
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