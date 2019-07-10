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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.07.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

TFF 2 ve 3. Lig'de gruplar belirlendi

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TFF 2 ve 3. Lig'de gruplar belirlendi

2019-2020 Sezonu TFF 2 ve 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen grup kura çekimine; TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

2019-2020 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.

Kura çekiminde konuşan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, şunları söyledi:

 "Kulüplerimizin çok değerli başkanları, kıymetli kulüp temsilcisi arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kura çekimine hoş geldiniz diyorum.

Bütün kulüpler bizler için çok önemli, çok kıymetli ama özellikle 3. Lig ve 2. Lig kulüplerimizin heyecanı ve arzusu, Türk futboluna çok değer katıyor. Bunun için de hem şahsım hem de federasyonumuz olarak sizleri ve bu kulüplerimizi çok önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, yeni yönetim kurulu olarak biz de görev aldığımız süreç içerisinde kulüplerimizin sorunlarıyla ilgili elimizden geldiğince ilgilenip çözüm üretmek için, gerekeni yapmak için buradayız.

Bu süreci hep birlikte göreceğiz, beraber olacağız. Her konuda sizlere destek vermeye gayret ediyoruz, bu gayreti devam ettireceğiz. İnşallah sonuç hepimiz için hayırlı olur. Federasyon olarak bizler her zaman sizlerle iletişimde bulunarak, iyi niyet çerçevesinde sorunlara çözüm üretmeye çalışacağız. Bu liglerde rekabetin üst düzeyde yaşandığı, güzelliklerin ön plana çıktığı yeni sezonun inşallah Fair-play çerçevesinde hepimize hayırlı olmasını şimdiden temenni ediyorum.

Bu vesileyle Başkanımız Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 3. Lig'e yeni yükselen takımlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum. Bütün kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ise, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tüm kulüp başkaları, değerli yöneticiler; ben de sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli bir lig olsun. Biz bütün alt liglere her zaman önem verdik. Ama bu dönem inşallah çok daha fazla destek verilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Fair Play'in önde olduğu bir sezon diliyorum. Allah kulüplerimize bir sakatlık, sıkıntı vermesin. Hak edenin kazandığı bir lig ümit ediyor, herkese başarılar diliyorum."

İşte 2. Lig ve 3. Lig'de gruplar şöyle oluştu...

TFF 2. Lig

TFF 2 ve 3. Ligde gruplar belirlendi

TFF 3. Lig

TFF 2 ve 3. Ligde gruplar belirlendi

TFF 2 ve 3. Ligde gruplar belirlendi

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