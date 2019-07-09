TFF 2 ve 3. Lig'de grup kuraları yarın çekilecek!
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de grupların kura çekimi yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu grup kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
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