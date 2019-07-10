TFF 2. ve 3. Lig Grup Kura Çekimi canlı yayını ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. ve 3. lig kura çekilişi canlı yayın ile Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan 2. lig ve 3. lig kura çekilişi ile birlikte 2019-2020 sezonunun fikstürü belli olacak. Peki, TFF 2. ve 3. Lig Grup Kura Çekimi canlı yayını ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TFF 2. Lig ve 3. Lig kura çekilişi, federasyonun konferans salonunda canlı yayında gerçekleştirilecek. 2.Lig kırmızı ve beyaz grup için 36 takım, 3. Lig 3 grup için ise 53 takımın fikstürü netlik kazanacak. Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig kura çekilişi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TFF 2. VE 3. LİG GRUP KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi, 10 Temmuz Çarşamba günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekilişinin canlı yayın bilgisi henüz yer almıyor.
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