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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
10.07.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

TFF 2. ve 3. Lig Grup Kura Çekimi canlı yayını ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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TFF 2. ve 3. Lig Grup Kura Çekimi canlı yayını ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. ve 3. lig kura çekilişi canlı yayın ile Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan 2. lig ve 3. lig kura çekilişi ile birlikte 2019-2020 sezonunun fikstürü belli olacak. Peki, TFF 2. ve 3. Lig Grup Kura Çekimi canlı yayını ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TFF 2. Lig ve 3. Lig kura çekilişi, federasyonun konferans salonunda canlı yayında gerçekleştirilecek. 2.Lig kırmızı ve beyaz grup için 36 takım, 3. Lig 3 grup için ise 53 takımın fikstürü netlik kazanacak. Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig kura çekilişi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TFF 2. VE 3. LİG GRUP KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi, 10 Temmuz Çarşamba günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekilişinin canlı yayın bilgisi henüz yer almıyor.

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TFF 2. ve 3. Lig Grup Kura Çekimi canlı yayını ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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