TFF 2. Lig'de son hafta heyecanı! Menemen'in ardından...
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor şampiyonluğunu ilan ederken, Beyaz Grup'ta doğrudan 1. Lig'e yükselecek takım, son hafta mücadelelerinin ardından belli olacak.
Sezonu lider bitirecek ekiplerin doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta, lideri takip edecek dörder takım ise 1. Lig'e çıkacak son takım olabilmek için play-off oynayacak. Son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 3. Lig'e düşecek.
Ligde 34. ve son hafta heyecanı yarın saat 15.30'da başlayacak müsabakalarla yaşanacak.
Kırmızı Grup'ta şampiyon ve play-off'a kalanlar belli
Menemen Belediyespor'un şampiyonluğunu geçen hafta ilan ettiği Kırmızı Grup'ta, Fatih Karagümrük'ün de ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tuzlaspor ve Şanlıurfaspor da son hafta öncesinde play-off hakkı kazandı.
Darıca Gençlerbirliği ile Tokatspor'un lige veda ettiği Kırmızı Grup'ta, 34 puanlı Konya Anadolu Selçukspor, 35'er puana sahip Bandırmaspor Baltok ve Fethiyespor'dan biri daha küme düşecek.
Bu üç takımdan Bandırmaspor Baltok ile Fethiyespor son haftada Bandırma'da birbirlerine rakip olacak. Konya Anadolu Selçukspor ise bir üst ligi garantileyen Menemen Belediyespor'u ağırlayacak.
Keçiörengücü 1. Lig için avantajlı
Beyaz Grup'ta Keçiörengücü, 73 puanla Kastamonuspor 1966'nın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. Keçiörengücü'nün ligden düşmesi kesinleşen Manisaspor'u konuk edeceği son haftada, Kastamonuspor 1966 ise Gümüşhanespor'u ağırlayacak.
Ligi 2. sırada bitirecek ekibin yanı sıra Yılport Samsunspor, Sakaryaspor ve Sarıyer play-off oynamayı garantiledi.
Gaziantepspor ve Manisaspor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta 30 puanlı Bayrampaşa, 32 puana sahip Hacettepe ve 33 puanı bulunan Ankara Demirspor'un lige veda etme ihtimali bulunuyor.
Bayrampaşa'nın Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacağı son haftada, Hacettepe, Niğde Anadolu'ya, Ankara Demirspor ise İnegölspor'a konuk olacak.
Maç programı
Tüm maçların yarın saat 15.30'da başlayacağı TFF 2. Lig'de 34. ve son haftanın programı şöyle:
Kırmızı Grup
Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği
Bandırmaspor Baltok-Fethiyespor
Fatih Karagümrük-Tokatspor
Etimesgut Belediyespor-Zonguldak Kömürspor
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor
Pendikspor-Kahramanmaraşspor
Şanlıurfaspor-Tuzlaspor
Konya Anadolu Selçukspor-Menemen Belediyespor
BAK Spor-Kırklarelispor
Beyaz Grup
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sancaktepe Belediyespor
Kastamonuspor 1966-Gümüşhanespor
Yılport Samsunspor-Sakaryaspor
Keçiörengücü-Manisaspor
İnegölspor-Ankara Demirspor
Niğde Anadolu-Hacettepe
Bayrampaşa-Amed Sportif Faaliyetler
Sarıyer-UTAŞ Uşakspor
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