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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 16:19,Son Güncelleme:/

TFF 2. Lig'de sezonun ikinci yarısı başladı! 8 maç...

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TFF 2. Lig'de sezonun ikinci yarısı başladı! 8 maç...

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı oynanan 8 maçla başladı.

Ligde bugün yapılan 18. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:
Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor: 1-0
Bandırmaspor-Vanspor FK: 1-0
Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor: 1-3

Beyaz Grup:
Hekimoğlu Trabzon-Tarsus İdman Yurdu: 3-2
Sarıyer-Pendikspor: 2-0
İnegölspor-GMG Kırklarelispor: 2-2
Zonguldak Kömürspor-Manisa FK: 2-2
Hacettepe-Afjet Afyonspor: 0-1

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

MevzuBahis | 11-12 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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