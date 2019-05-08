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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.05.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

TFF 2. Lig'de play-off heyecanı! 1 bilet, 8 takım...

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TFF 2. Lig'de play-off heyecanı! 1 bilet, 8 takım...

TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'ta heyecan yarın başlayacak.

TFF 2. Lig'de normal sezon sonucunda Kırmızı Grup'ta Fatih Karagümrük, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tuzlaspor ve Şanlıurfaspor, Beyaz Grup'ta ise Kastamonuspor 1966, Yılport Samsunspor, Sakaryaspor ve Sarıyer, play-off oynamaya hak kazandı.

Çeyrek finalde ilk maçlar yarın, rövanşları 13 Mayıs Pazartesi, yarı finalde ilk karşılaşmalar 17 Mayıs Cuma, rövanşları ise 21 Mayıs Salı günü oynanacak.

İki gruptan finale çıkan takımlar, 28 Mayıs Salı günü Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:

- Kırmızı Grup

Yarın:
16.30 Tuzlaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tuzla Belediye)
20.30 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük (Şanlıurfa GAP)

13 Mayıs Pazartesi:
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor (Manisa Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Vefa)

- Beyaz Grup

Yarın:
16.30 Sarıyer-Kastamonuspor 1966 (Yusuf Ziya Öniş)
20.45 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13 Mayıs Pazartesi:
15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (Kastamonu Gazi)
20.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 

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TFF 2. Ligde play-off heyecanı 1 bilet, 8 takım...

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