TFF 2. Lig'de kader haftası! Şampiyon ve küme düşecek takımlar...
Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'un bu hafta alınacak sonuçlara göre 1. Lig'e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor. Beyaz Grup'ta son 3 haftada 5 takımın liderlik şansı var. Beyaz Grup'ta Gaziantepspor ve Manisaspor'un ligden düşmesi kesinleşirken, Kırmızı Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'nin bu haftaki sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunuyor
Sezon sonunda toplam 3 takımın 1. Lig'e yükseleceği 2. Lig'de, Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor son 3 haftaya avantajlı girerken, Beyaz Grup'ta 5 takımın liderlik şansı bulunuyor.
Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 18'er takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de gruplarını lider bitirecek ekipler, doğrudan 1. Lig'e yükselecek. Lideri takip eden dörder takım play-off oynarken, son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 3. Lig'e düşecek.
Play-off'tan bir takımın daha 1. Lig'e çıkacağı TFF 2. Lig'de kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak iki ekip, play-off finalinde karşılaşacak.
- Kırmızı Grup'ta avantaj Menemen Belediyespor'da
Kırmızı Grup'ta son 3 haftaya 64 puanla takipçisi Fatih Karagümrük'ün 5 puan önünde giren Menemen Belediyespor, 32. haftada alınacak sonuçlara göre bir üst lige çıkmayı garantileyebilir. Bandırmaspor Baltok'la deplasmanda karşılaşacak İzmir temsilcisi, rakibini yenip takipçileri Fatih Karagümrük ve Tuzlaspor'un puan kaybetmesi halinde bitime 2 hafta kala adını 1. Lig'e yazdıracak.
Grupta 59 puanlı Fatih Karagümrük, 58 puana sahip Tuzlaspor, 56 puanlı Manisa Büyükşehir Belediyespor ve 54 puana ulaşan Şanlıurfaspor, play-off barajında yer alıyor. Şanlıurfaspor'u 5 puan geriden 49 puanla Etimesgut Belediyespor izliyor.
Kırmızı Grup'ta son 3 haftaya 21 puanı bulunan Darıca Gençlerbirliği, 27 puanlı Tokatspor ve 28 puana sahip Konya Anadolu Selçukspor, düşme hattında girdi. 32'nci haftada Konya Anadolu Selçukspor'a konuk olacak Darıca Gençlerbirliği, olası puan kaybı halinde lige veda edecek.
- Beyaz Grup'ta hesaplar karışık
Zirve mücadelesinin büyük heyecanla devam ettiği Beyaz Grup'ta play-off oynamayı garantileyen 5 ekibin de liderlik şansı bulunuyor.
Son 3 haftaya 67'şer puanla giren Kastamonuspor 1966 ve Keçiörengücü arasındaki puan eşitliğinin devam etmesi ve rakiplerine geçilmemeleri halinde şampiyonu genel averaj belirleyecek. Ligde kendi aralarındaki iki maç da berabere tamamlanan Kastamonuspor 1966'nın 38, Keçiörengücü'nün ise 34 averajı var.
Bu iki ekibi 65 puanlı Sakaryaspor ile 64'er puana sahip Yılport Samsunspor ve Sarıyer takip ediyor. 49 puanlı 6. sıradaki Amed Sportif Faaliyetler'in play-off şansı yok.
Gaziantepspor ve Manisaspor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta 27'şer puanlı Ankara Demirspor ve Bayrampaşa ile 31 puana sahip Hacettepe, son 3 haftaya dezavantajlı girdi.
- Maç programı
Tüm maçların 21 Nisan Pazar günü saat 15.30'da başlayacağı 32. haftanın programı ve puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
Konya Anadolu Selçukspor-Darıca Gençlerbirliği
Etimesgut Belediyespor-Kahramanmaraşspor
Bandırmaspor Baltok-Menemen Belediyespor
Tarsus İdmanyurdu-Fatih Karagümrük
BAK Spor-Sivas Belediyespor
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fethiyespor
Pendikspor-Tuzlaspor
Şanlıurfaspor-Tokatspor
Zonguldak Kömürspor-Kırklarelispor
Takımlar O G B M A Y Av. P
1. Menemen Belediyespor 31 19 7 5 69 41 28 64
2. Fatih Karagümrük 31 18 5 8 47 33 14 59
3. Tuzlaspor 31 16 10 5 55 20 35 58
4. Manisa Büyükşehir Belediyespor 31 15 11 5 57 24 33 56
5. Şanlıurfaspor 31 15 9 7 46 30 16 54
6. Etimesgut Belediyespor 31 14 7 10 39 33 6 49
7. Pendikspor 31 12 9 10 46 41 5 45
8. Kırklarelispor 31 11 8 12 42 36 6 41
9. Tarsus İdmanyurdu 31 10 9 12 43 48 -5 39
10. Zonguldak Kömürspor 31 10 9 12 33 42 -9 39
11. Kahramanmaraşspor 31 10 8 13 33 41 -8 38
12. Sivas Belediyespor 31 10 8 13 38 50 -12 38
13. BAK Spor Kulübü 31 8 13 10 36 51 -15 37
14. Bandırmaspor Baltok 31 8 8 15 41 52 -11 32
15. Fethiyespor 31 5 14 12 29 37 -8 29
16. Konya Anadolu Selçukspor 31 5 13 13 41 56 -15 28
17. Tokatspor 31 5 12 14 26 40 -14 27
18. Darıca Gençlerbirliği 31 5 6 20 24 70 -46 21
- Beyaz Grup
Bayrampaşa-Manisaspor
Niğde Anadolu Futbol Kulübü-Sarıyer
İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Amed Sportif Faaliyetler
Kastamonuspor 1966-Sakaryaspor
Yılport Samsunspor-UTAŞ Uşakspor
Eyüpspor-Ankara Demirspor
Keçiörengücü-Hacettepe
Takımlar O G B M A Y Av. P
1. Kastamonuspor 1966 31 21 4 6 59 21 38 67
2. Keçiörengücü 31 20 7 4 58 24 34 67
3. Sakaryaspor 31 19 8 4 54 24 30 65
4. Yılport Samsunspor 31 19 7 5 51 24 27 64
5. Sarıyer 31 19 7 5 53 28 25 64
6. Amed Sportif Faaliyetler 31 14 7 10 44 33 11 49
7. Sancaktepe Belediyespor 31 13 8 10 46 33 13 47
8. İnegölspor 31 13 5 13 40 41 -1 44
9. Bodrum Belediyesi Bodrumspor 31 13 4 14 46 45 1 43
10. Eyüpspor 31 10 10 11 42 39 3 40
11. UTAŞ Uşakspor 31 8 13 10 37 30 7 37
12. Gümüşhanespor 31 8 13 10 36 36 0 37
13. Niğde Anadolu Futbol Kulübü 31 9 9 13 36 43 -7 36
14. Hacettepe 31 7 10 14 42 53 -11 31
15. Ankara Demirspor 31 7 6 18 31 49 -18 27
16. Bayrampaşa 31 6 9 16 25 44 -19 27
17. Manisaspor 31 4 3 24 29 90 -61 0
18. Gaziantepspor 31 3 2 26 11 83 -72 -25
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
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