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TFF 2. Lig'de 17. hafta heyecanı! 5 maç oynandı...
TFF 2. Lig'de 17. hafta mücadelesi, 5 maçla başladı.
2. Lig'de gruplarda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Kırşehir Belediyespor-Vanspor FK: 0-1
Tuzlaspor-Eyüpspor: 1-0
Beyaz Grup:
Hekimoğlu Trabzon-Başkent Akademi: 2-1
Sancaktepe FK-Manisa FK: 4-4
Yılport Samsunspor-1922 Konyaspor: 2-0
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