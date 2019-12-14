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Futbol
AA
14.12.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

TFF 2. Lig'de 17. hafta heyecanı! 5 maç oynandı...

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TFF 2. Lig'de 17. hafta heyecanı! 5 maç oynandı...

TFF 2. Lig'de 17. hafta mücadelesi, 5 maçla başladı.

2. Lig'de gruplarda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:
Kırşehir Belediyespor-Vanspor FK: 0-1
Tuzlaspor-Eyüpspor: 1-0

Beyaz Grup:
Hekimoğlu Trabzon-Başkent Akademi: 2-1
Sancaktepe FK-Manisa FK: 4-4
Yılport Samsunspor-1922 Konyaspor: 2-0 

TFF 2. Ligde 17. hafta heyecanı 5 maç oynandı...

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