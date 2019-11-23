TFF 2. Lig'de 14. hafta başladı! 5 karşılaşma...
TFF 2. Lig'de 14. hafta mücadelesi, oynanan 5 karşılaşmayla başladı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-2
Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor: 1-1
Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor: 2-2
Beyaz Grup:
Sarıyer-Yeni Çorumspor: 0-2
Pendikspor-Zonguldak Kömürspor: 2-1
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