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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
AA
15.11.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e milli ara yok! İşte haftanın programı...

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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e milli ara yok! İşte haftanın programı...

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 13. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Demirspor (Tuzla Belediye)

17 Kasım Pazar:
13.00 Bayburt Özel İdare-Etimesgut Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
13.00 Kardemir Karabükspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Birevim Elazığspor-Sivas Belediyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
13.30 Niğde Anadolu-Piserro Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Bandırmaspor-Ergene Velimeşespor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Kırşehir Belediyespor-Uşakspor (Kırşehir Ahi)
13.30 GMG Kastamonuspor-Vanspor Futbol Kulübü (Gazi)
14.30 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Beyaz Grup

Yarın:
13.30 Sancaktepe Futbol Kulübü-Pendikspor (15 Temmuz)
13.30 Hacettepe-1922 Konyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

17 Kasım Pazar:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor (Diyarbakır)
13.00 Şanlıurfaspor-Sarıyer (Faruk Çelik)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Yılport Samsunspor (Vakfıkebir İlçe)
13.30 İnegölspor-Başkent Akademi (İnegöl İlçe)
13.30 Yeni Çorumspor-Manisa Futbol Kulübü (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
13.30 Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor (Karaelmas Kemal Köksal)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:
13.30 Silivrispor-Serik Belediyespor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Çankaya Futbol Kulübü-Sultanbeyli Belediyespor (Ankara OSTİM)

17 Kasım Pazar:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Kızılcabölükspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
13.30 Düzcespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
13.30 Manisaspor-Çatalcaspor (Manisa 19 Mayıs)
13.30 68 Aksaray Belediyespor-Yomraspor (Dağılgan)
13.30 Ci Group Buca-Yeni Orduspor (Yeni Buca)
13.30 Şile Yıldızspor-Artvin Hopaspor (Şile)
13.30 Erzinspor-Tokatspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

2. Grup

Yarın:
13.00 Ofspor-Belediye Derincespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Turgutluspor (Tepecik Şenol Güneş)

17 Kasım Pazar:
13.00 Fatsa Belediyespor-Ağrı 1970 (Fatsa İlçe)
13.00 1877 Alemdağspor-Elazığ Belediyespor (Alemdağ)
13.30 Kemerspor 2003-Kocaelispor (Kemer İlçe)
13.30 Kozanspor-Cizrespor (İsmet Atlı)
13.30 Karşıyaka-Fethiyespor (İzmir Atatürk)
13.30 Erbaaspor-Payasspor (Erbaa İlçe)

3. Grup

Yarın:
13.30 Bayrampaşa-Osmaniyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

17 Kasım Pazar:
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Modafen (Kelkit İlçe)
13.00 Medical Park Batman Petrolspor-Halide Edip Adıvarspor (Batman Yeni Şehir)
13.30 Altındağ Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Çubuk İlçe)
13.30 Nazilli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Nazilli İlçe)
13.30 Muğlaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Muğla Atatürk)
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Darıca İlçe)
13.30 Somaspor-Pazarspor (Soma Atatürk)
13.30 Yozgatspor 1959-Gölcükspor (Yozgat Bozok) 

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lige milli ara yok İşte haftanın programı...

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