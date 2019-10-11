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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e ara yok!

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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e ara yok!

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

13 Ekim Pazar:
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Birevim Elazığspor (Bodrum İlçe)
14.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
14.30 Ankara Demirspor-Vanspor (TCDD Ankara Demirspor)
14.30 Niğde Anadolu-Kırşehir Belediyespor (Niğde 5 Şubat)
14.30 Kardemir Karabükspor-Tuzlaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Uşakspor-Eyüpspor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
15.00 Ergene Velimeşespor-Kastamonuspor 1966 (Ergene Velimeşe)
19.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Bayburt Özel İdare (12 Şubat)

Beyaz Grup

13 Ekim Pazar:
14.00 Gümüşhanespor-Manisa Futbol Kulübü (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Hekimoğlu Trabzon-Zonguldak Kömürspor (Vakfıkebir İlçe)
14.30 Hacettepe-Yeni Çorumspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.30 Başkent Akademi-Tarsus İdmanyurdu (Ankara OSTİM)
14.30 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Pendikspor-Afjet Afyonspor (Pendik)
17.00 Yılport Samsunspor-Kırklarelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Şanlıurfaspor-Sancaktepe Futbol Kulübü (Şanlıurfa GAP)

- TFF 3. Lig

1. Grup

13 Ekim Pazar:
14.00 Kızılcabölükspor-Silivrispor (Kızılcabölük Semt Sahası)
14.00 Artvin Hopaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Hopa İlçe)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Düzcespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
14.00 Yomraspor-Ci Group Buca (Yomra İlçe)
14.30 68 Aksaray Belediyespor-Şile Yıldızspor (Dağılgan)
14.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yeni Orduspor (15 Temmuz)
14.30 Tokatspor-Serik Belediyespor (Gaziosmanpaşa)
15.00 Çatalcaspor-Çankaya Futbol Kulübü (Ziya Altınoğlu)
15.00 Manisaspor-Erzinspor (Manisa 19 Mayıs)

2. Grup

13 Ekim Pazar:
13.00 Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.30 Payasspor-Belediye Derincespor (Payas İlçe)
14.00 Elazığ Belediyespor-Ofspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
14.00 Fatsa Belediyespor-1877 Alemdağspor (Fatsa İlçe)
14.30 Kemerspor 2003-Erbaaspor (Kemer İlçe)
15.00 Esenler Erokspor-Karşıyaka (Esenler)
19.00 Kocaelispor-Kozanspor (Kocaeli)
19.00 Fethiyespor-Turgutluspor (Fethiye İlçe)

3. Grup

13 Ekim Pazar:
14.00 Pazarspor-Medical Park Batman Petrolspor (Pazar İlçe)
14.30 Nevşehir Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Nevşehir Gazi)
14.30 Osmaniyespor-Muğlaspor (7 Ocak)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Nazilli Belediyespor (Darıca İlçe)
15.00 Karacabey Belediyespor-Gölcükspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Somaspor-Altındağ Belediyespor (Soma Atatürk)
15.00 Bayrampaşa-Yozgatspor 1959 (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Modafen-Halide Edip Adıvarspor (Alemdağ)
19.00 Diyarbekirspor-1954 Kelkit Belediyespor (Diyarbakır) 

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lige ara yok

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