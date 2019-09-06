TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor! Haftanın programı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor! Haftanın programı...
GeriFutbol TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor! Haftanın programı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
06.09.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor! Haftanın programı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor! Haftanın programı...

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maç programı şu şekilde:

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

8 Eylül Pazar:
15.30 Birevim Elazığspor-Sakaryaspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
16.00 Niğde Anadolu-Vanspor (Niğde 5 Şubat)
16.00 Kırşehir Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Kırşehir Ahi)
16.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)
16.30 Ergene Velimeşespor-Uşakspor (Ergene Velimeşe)
16.30 Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
16.30 Tuzlaspor-Bayburt Özel İdare (Tuzla Belediye Sahası)
19.00 Kardemir Karabükspor-Etimesgut Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor (12 Şubat)

Beyaz Grup

8 Eylül Pazar:
15.30 Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor (Vakfıkebir İlçe)
16.00 1922 Konyaspor-Gümüşhanespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
16.00 Hacettepe-Manisa (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
16.00 Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal)
16.30 Sarıyer-BAK Spor (Yusuf Ziya Öniş)
16.30 Sancaktepe-Kırklarelispor (15 Temmuz)
16.30 İnegölspor-Yeni Çorumspor (İnegöl İlçe)
19.00 Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu (Şanlıurfa GAP)
19.00 Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

- TFF 3. Lig

1. Grup
Yarın:
15.30 Anagold 24Erzincanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)
15.30 Erzinspor-Ci Group Buca (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
15.30 Yomraspor-Tokatspor (Yomra İlçe)
16.00 Çankaya-Düzcespor (Ankara OSTİM)
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Serik Belediyespor (Dağılgan)
16.30 Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
16.30 Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ziya Altınoğlu)
16.30 Manisaspor-Yeni Orduspor (Manisa 19 Mayıs)
16.30 Şile Yıldızspor-Silivrispor (Şile)

2. Grup
Yarın:
15.30 Ağrı 1970-Payasspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.30 Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor (Fatsa İlçe)
16.00 Kemerspor 2003-Turgutluspor (Kemer İlçe)
16.00 Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)
16.30 1877 Alemdağspor-Ofspor (Pendik)
16.30 Karşıyaka-Kozanspor (İzmir Atatürk)
16.30 Erokspor-Cizrespor (Esenler)
19.00 Kocaelispor-Fethiyespor (Kocaeli)

3. Grup
Yarın:
15.30 Pazarspor-Nevşehir Belediyespor (Pazar İlçe)
15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kelkit İlçe)
15.30 Osmaniyespor-Karacabay Belediyespor (7 Ocak)
16.00 Altındağ Belediyespor-Muğlaspor (Çubuk İlçe)
16.30 Somaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Soma Atatürk)
16.30 Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor (Darıca İlçe)
16.30 Bayrampaşa-Gölcükspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
16.30 Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)
19.00 Diyarbekirspor-Modafen (Diyarbakır)

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde heyecan sürüyor Haftanın programı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
A Milli Takım 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da sahada
96 yıllık tarihimizde Andorra ile 3. kez karşılaşacağız!
Fenerbahçe scout ekibi, Romanya'yı takipte!
Yılmaz Vural'dan VAR patlaması: "Yahu kardeşim bakıyoruz görüyoruz işte