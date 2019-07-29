TFF 2. Lig ve 3. Lig'de fikstür çekimi heyecanı
2019-2020 sezonu TFF 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Futbolda 2019-2020 sezonu TFF 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11.00'de TFF 2. Lig, saat 15.00'te ise TFF 3. Lig fikstürü, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katılımıyla çekilecek.
Avrupa'dan futbol;
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