MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 2. Lig ve 3. Lig'de 16. hafta 5 maçla başladı!
GeriFutbol TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 16. hafta 5 maçla başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
07.12.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 16. hafta 5 maçla başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 16. hafta 5 maçla başladı!

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta mücadelesi başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- TFF 2. Lig

Beyaz Grup:
Başkent Akademi-Hacettepe: 3-0

- TFF 3. Lig

1. Grup:
Silivrispor-Ci Group Buca: 1-1

3. Grup:
Muğlaspor-Medical Park Batman Petrolspor: 2-3
Halide Edip Adıvarspor-Altındağ Belediyespor: 0-0
Modafen-Bayrampaşa: 0-0 

 

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...


MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

TFF 2. Lig ve 3. Ligde 16. hafta 5 maçla başladı

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle