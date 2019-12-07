TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 16. hafta 5 maçla başladı!
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta mücadelesi başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Başkent Akademi-Hacettepe: 3-0
- TFF 3. Lig
1. Grup:
Silivrispor-Ci Group Buca: 1-1
3. Grup:
Muğlaspor-Medical Park Batman Petrolspor: 2-3
Halide Edip Adıvarspor-Altındağ Belediyespor: 0-0
Modafen-Bayrampaşa: 0-0
Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...
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