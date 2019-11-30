TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 15. haftanın perdesi açıldı!
Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 15. hafta maçları başladı.
Bu iki ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhanespor: 1-0
- TFF 3. Lig
1. Grup:
Yomraspor-Çatalcaspor: 1-1
Şile Yıldızspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
2. Grup:
Esenler Erokspor-Ağrı 1970: 0-1
1877 Alemdağspor-Fethiyespor: 1-3
3. Grup:
Somaspor-Karacabey Belediyespor: 0-1
Altındağ Belediyespor-Modafen: 1-4
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