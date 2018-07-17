TFF 2. lig ve 3. lig fikstür ve gruplar belli oldu!
TFF 2. Lig'de ve 3. Lig'de mücadele eden takımlar için fikstür çekimi başladı. 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da başlayan fikstür çekimi ile gruplar da belli oldu. Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig grupları içerisinde hangi takım nerede yer alacak? İşte, TFF'nin gerçekleştirdiği kura çekimi hakkında detaylı bilgiler
TFF 2. lig grupları, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekiliş ile belli oluyor.
Orhan Saka Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de maçlar 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olarak iki gruba ayrılırken iki grupta da 18 takım mücadele edecek. Gruplarında 1. sırayı alan takımlar Spor Toto 1. Lig'e yükselirken; 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar üst lige yükselecek diğer takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak. Her iki grupta 16, 17 ve 18. sıralarda yer alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.
Üç grupta karşılaşmaların yapılacağı TFF 3. Lig'de ise bu sezon 1. Grup 17, 2 ve 3. Grup 18'er takımdan oluşuyor. Statüye göre TFF 3. Lig'de lig müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan 3'er takım, 17 takımlı 1. Grup'ta ise son ikide yer alan 2 takım olmak üzere toplam 8 takım bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Gruplarında 1. sırayı alan takımlar TFF 2. Lig'e yükselirken; yine gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, üst lige yükselecek son 3 takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.
TFF 2. LİG GRUPLARI
TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile TFF 2. Lig kulüp temsilcileri katıldı.
2. Lig'de yeni sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019'da sona erecek.
TFF 2. Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Kırmızı Grup:
Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor
Konya Anadolu Selçukspor-Tuzlaspor
Şanlıurfaspor-Fethiyespor
Fatih Karagümrük-Menemen Belediyespor
Bandırmaspor-Kahramanmaraşspor
Pendikspor-Sivas Belediyespor
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak Kömürspor
Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor
Tarsus İdmanyurdu-BUGSAŞ Spor
Beyaz Grup:
Hacettepe-UTAŞ Uşakspor
Keçiörengücü-Sakaryaspor
Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler
Sarıyer-Grandmedical Manisaspor
Bayrampaşa-Gümüşhanespor
Kastamonuspor 1966-Sancaktepe Belediyespor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor
Gaziantepspor-Ankara Demirspor
Niğde Belediyespor-İnegölspor
TFF 2. Lig'de toplam 38 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.
Ligde sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar Spor Toto 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.
Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.
BEYAZ GRUP
KIRMIZI GRUP
AMED SPORTİF FAALİYETLER
BANDIRMASPOR
ANKARA DEMİRSPOR
BUGSAŞ SPOR A.Ş.
BAYRAMPAŞA
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
ETİMESGUT BELEDİYESPOR
EYÜPSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
GAZİANTEPSPOR
FETHİYESPOR
GRANDMEDICAL MANİSASPOR
KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.
GÜMÜŞHANESPOR
KIRKLARELİSPOR
HACETTEPE SPOR
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
İNEGÖLSPOR
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
KASTAMONUSPOR 1966
MENEMEN BELEDİYESPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ
PENDİKSPOR
NİĞDE BELEDİYESPOR
SİVAS BELEDİYE SPOR
SAKARYASPOR A.Ş.
ŞANLIURFASPOR
SAMSUNSPOR
TARSUS İDMAN YURDU
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
TOKATSPOR
SARIYER
TUZLASPOR A.Ş.
UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
TFF 3. LİG GRUPLARI
1.GRUP
2.GRUP
3.GRUP
ARTVİN HOPASPOR
ADIYAMAN 1954 SPOR
1461 TRABZON
BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
ALİBEYKÖYSPOR
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.
BERGAMA BELEDİYESPOR
ANKARA ADLİYE SPOR
ERBAASPOR
ÇATALCASPOR
BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ
ERGENE VELİMEŞE SPOR
DÜZCESPOR
BAYBURT İL ÖZEL İDARE
ERZİN BELEDİYESPOR
ELAZİZ BELEDİYESPOR
BUCASPOR
GEBZESPOR
EROKSPOR A.Ş.
CİZRE SPOR
HEKİMOĞLU TRABZON
KARŞIYAKA
ÇORUM BELEDİYESPOR
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
KEMERSPOR 2003
DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
KOZAN BELEDİYESPOR
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
FATSA BELEDİYESPOR
KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ
KIZILCABÖLÜKSPOR
GÖLCÜKSPOR
NAZİLLİ BELEDİYESPOR
OF SPOR A.Ş.
HALİDE EDİP ADIVARSPOR
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
OSMANİYESPOR FK
KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş.
SİLİVRİSPOR
PAZARSPOR
KOCAELİSPOR
ŞİLE YILDIZSPOR
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
MUĞLASPOR
TİRE 1922 SPOR
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
PAYASSPOR
YOMRASPOR
YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
SERİK BELEDİYESPOR
YENİ ORDUSPOR
TURGUTLUSPOR
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