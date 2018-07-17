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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
17.07.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

TFF 2. lig ve 3. lig fikstür ve gruplar belli oldu!

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TFF 2. lig ve 3. lig fikstür ve gruplar belli oldu!

TFF 2. Lig'de ve 3. Lig'de mücadele eden takımlar için fikstür çekimi başladı. 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da başlayan fikstür çekimi ile gruplar da belli oldu. Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig grupları içerisinde hangi takım nerede yer alacak? İşte, TFF'nin gerçekleştirdiği kura çekimi hakkında detaylı bilgiler

TFF 2. lig grupları, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekiliş ile belli oluyor.

Orhan Saka Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de maçlar 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olarak iki gruba ayrılırken iki grupta da 18 takım mücadele edecek. Gruplarında 1. sırayı alan takımlar Spor Toto 1. Lig'e yükselirken; 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar üst lige yükselecek diğer takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak. Her iki grupta 16, 17 ve 18. sıralarda yer alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.

Üç grupta karşılaşmaların yapılacağı TFF 3. Lig'de ise bu sezon 1. Grup 17, 2 ve 3. Grup 18'er takımdan oluşuyor. Statüye göre TFF 3. Lig'de lig müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan 3'er takım, 17 takımlı 1. Grup'ta ise son ikide yer alan 2 takım olmak üzere toplam 8 takım bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Gruplarında 1. sırayı alan takımlar TFF 2. Lig'e yükselirken; yine gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, üst lige yükselecek son 3 takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

TFF 2. LİG GRUPLARI

TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile TFF 2. Lig kulüp temsilcileri katıldı.

2. Lig'de yeni sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019'da sona erecek.

TFF 2. Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Kırmızı Grup:
Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor
Konya Anadolu Selçukspor-Tuzlaspor
Şanlıurfaspor-Fethiyespor
Fatih Karagümrük-Menemen Belediyespor
Bandırmaspor-Kahramanmaraşspor
Pendikspor-Sivas Belediyespor
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak Kömürspor
Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor
Tarsus İdmanyurdu-BUGSAŞ Spor

Beyaz Grup:

Hacettepe-UTAŞ Uşakspor
Keçiörengücü-Sakaryaspor
Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler
Sarıyer-Grandmedical Manisaspor
Bayrampaşa-Gümüşhanespor
Kastamonuspor 1966-Sancaktepe Belediyespor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor
Gaziantepspor-Ankara Demirspor
Niğde Belediyespor-İnegölspor

TFF 2. Lig'de toplam 38 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.
Ligde sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar Spor Toto 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.

Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.  

BEYAZ GRUP

KIRMIZI GRUP

AMED SPORTİF FAALİYETLER

BANDIRMASPOR

ANKARA DEMİRSPOR

BUGSAŞ SPOR A.Ş.

BAYRAMPAŞA

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR

ETİMESGUT BELEDİYESPOR

EYÜPSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

GAZİANTEPSPOR

FETHİYESPOR

GRANDMEDICAL MANİSASPOR

KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.

GÜMÜŞHANESPOR

KIRKLARELİSPOR

HACETTEPE SPOR

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR

İNEGÖLSPOR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

KASTAMONUSPOR 1966

MENEMEN BELEDİYESPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ

PENDİKSPOR

NİĞDE BELEDİYESPOR

SİVAS BELEDİYE SPOR

SAKARYASPOR A.Ş.

ŞANLIURFASPOR

SAMSUNSPOR

TARSUS İDMAN YURDU

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR

TOKATSPOR

SARIYER

TUZLASPOR A.Ş.

UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR

TFF 3. LİG GRUPLARI

1.GRUP

2.GRUP

3.GRUP

ARTVİN HOPASPOR

ADIYAMAN 1954 SPOR

1461 TRABZON

BATMAN PETROL SPOR A.Ş.

ALİBEYKÖYSPOR

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.

BERGAMA BELEDİYESPOR

ANKARA ADLİYE SPOR

ERBAASPOR

ÇATALCASPOR

BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ

ERGENE VELİMEŞE SPOR

DÜZCESPOR

BAYBURT İL ÖZEL İDARE

ERZİN BELEDİYESPOR

ELAZİZ BELEDİYESPOR

BUCASPOR

GEBZESPOR

EROKSPOR A.Ş.

CİZRE SPOR

HEKİMOĞLU TRABZON

KARŞIYAKA

ÇORUM BELEDİYESPOR

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR

KEMERSPOR 2003

DİYARBEKİR SPOR A.Ş.

KOZAN BELEDİYESPOR

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR

FATSA BELEDİYESPOR

KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ

KIZILCABÖLÜKSPOR

GÖLCÜKSPOR

NAZİLLİ BELEDİYESPOR

OF SPOR A.Ş.

HALİDE EDİP ADIVARSPOR

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR

OSMANİYESPOR FK

KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş.

SİLİVRİSPOR

PAZARSPOR

KOCAELİSPOR

ŞİLE YILDIZSPOR

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR

MUĞLASPOR

TİRE 1922 SPOR

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

PAYASSPOR

YOMRASPOR

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR

SERİK BELEDİYESPOR

 

YENİ ORDUSPOR

TURGUTLUSPOR

 

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