TFF 2. Lig play-off final maçını Mete Kalkavan yönetecek
Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 2. Lig play-off final maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak da Yasin Kol görev alacak.
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