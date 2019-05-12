TFF 2. Lig play-off çeyrek final rövanşları yarın!
TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'ta çeyrek final rövanş maçları sonunda yarı finale çıkan ekipler belli olacak.
Çeyrek final ilk maçlarında Kırmızı Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakip sahada Tuzlaspor'u 2-0, Fatih Karagümrük de yine deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek avantaj elde etti.
Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kastamonuspor 1966'yı, Sakaryaspor ise Yılport Samsunspor'u sahasında 1-0'lık skorlarla geçti.
Play-off çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
- Kırmızı Grup
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor (Manisa Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Vefa)
- Beyaz Grup
15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (Kastamonu Gazi)
20.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
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