TFF 1'inci Lig başlıyor...

TFF 1'inci Lig'de 2017-2018 sezonu yarın saat 20:00'de oynanacak Ankaragücü- B.Ş Belediye Erzurumspor karşılaşmasıyla başlıyor. Geçtiğimiz sezonda kıyasıya bir yarışın yaşandığı bir alt ligde, heyecan son haftaya kadar devam etmişti.

ANKARAGÜCÜ VE İSTANBULSPOR DÖNDÜ

TFF 1'inci ligde bu sezon, Ankaragücü, B.Ş Belediyesi Erzurumspor ve İstanbulspor takımları bir alt ligden yükseldi. Daha önce Süper Lig'de de boy gösteren iki ekip bu sezon TFF 1'inci ligde mücadele edecek. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ismini değiştirdikten sonra ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek.

ÇAYKUR RİZE, ADANASPOR VE GAZİANTEPSPOR TEKRARDAN SÜPER LİG'E DÖNMENİN PEŞİNDE

Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor, Adanaspor ve Gaziantepspor tekrardan Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. Süper Lig'den düşen bu 3 ekip diğer takımlarla kıyasıya bir yarışın içerisinde olacak.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 1'İNCİ LİGİN ENLERİ

Süper Lig'e yükselme mücadelesinin bu hafta başlayacağı ligde, en fazla mücadele eden takım 35 sezonla Mersin İdmanyurdu oldu.

Samsunspor'un 7 kez Süper Lige çıkma başarısı gösterirken, Samsunspor'u Kayserispor ile Mersin İdmanyurdu takip etti. Bu iki ekip de 6'şar kez bir üst lige çıktı. Adanaspor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Göztepe ve Sakaryaspor da beşer kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

İlk olarak 2. Lig adıyla oynanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan lig, bu sezon 18 takımın katılımıyla oynanacak.

1963-1964'ten beri 177 ayrı takımın mücadele ettiği ligde, 61 ekip bir üst lige yükselmeyi başardı.

Bu sezon 55'inci kez oynanacak ligde en fazla 35 sezonla Mersin İdmanyurdu yer aldı. Mersin İdmanyurdu'nu 34 sezonla Sakaryaspor takip ederken, bu sezon TFF 2'nci Lig'de yer alacak yeşil-siyahlı takımı Karşıyaka ve Konyaspor (33), Aydınspor, Beypazarı Şekerspor,

Denizlispor (32), Orduspor (31), Antalyaspor ve Denizlispor (30) izliyor.

Daha önce ligde mücadele ederken Karşıyaka 1965-1966, Şekerspor ise 1966-1967 sezonlarında yaptıkları itirazlar sonucunda

Danıştay kararıyla Süper Lig'e yükselirken, MKE Ankaragücü 1980-1981 B Grubu'nu 2. sırada tamamlamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çıkarıldı.

1988-1989 sezonunda Bursaspor'un ikinci takımı 2'inci Lig B Grubu'nu lider tamamlamasına rağmen statü gereği bir üst lige çıkamadı.

Şimdiye kadar 171 takımın bir alt lige düştüğü 1. Lig'de altışar kez lige veda eden Giresunspor ile Manisaspor ile beşer kez ligden düşen Düzcespor, Elazığspor ve Uşakspor en fazla düşme üzüntüsü yaşayan ekipler oldu.

Ligde 1978-1979 sezonundan itibaren 22 kez uygulanan yükselme sistemiyle lige yükselen son ekip, play-off maçları sonunda belirlendi.

1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Kayserispor ve Boluspor bir üst lige yükselmeyi başardı. Daha sonra ara verilen sistemde 1993-

1994 sezonunda Antalyaspor ile Adana Demirspor, play-off'tan Süper Lig'e çıktı.

Bu sezondan sonra Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor, Sakaryaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ile Malatyaspor rakiplerini geride bırakmayı başardı.

2005-2006'dan itibaren tekrar uygulanan play-off'ta ise Alanyaspor, Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Kasımpaşa (3), Konyaspor (2), Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve Sakaryaspor, mutlu sona ulaştı.

1'inci Lig'in ilk yarısı 24 Aralık 2017 tarihinde tamamlanacak. Ligin ikinci yarısı 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanmaya başlanacakken, normal sezon 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34'üncü hafta müsabakalarıyla bitecek.

TFF 1'İNCİ LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

11 Ağustos 2017 Cuma

20:00 Mke Ankaragücü - B.Ş.BLd. Erzurumspor

12 Ağustos 2017 Cumartesi

19:00 Çaykur Rizespor - Manisaspor

21:00 İstanbulspor - Eskişehirspor

21:45 Adanaspor - Denizlispor

13 Ağustos 2017 Pazar

20:00 Boluspor - Giresunspor

20:00 Samsunspor- Gazişehir Gaziantep

21:45 Balıkesirspor - Adana Demirspor

21:45Gaziantepspor - Ümraniyespor

14 Ağustos 2017 Pazartesi

20:00 Elazığspor - Altınordu



