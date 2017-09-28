Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Futbol>TFF 1. Ligi'nde hakemler belli oldu!

TFF 1. Ligi'nde hakemler belli oldu!

TFF 1. Lig - Ligin 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

TFF 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

YARIN:
18.00 Boluspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu

30 EYLÜL CUMARTESİ:
13.00 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep: Yiğit Arslan
13.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Kutluhan Bilgiç
15.30 Gaziantepspor-MKE Ankaragücü: Hakan Ceylan
18.00 Eskişehirspor-Grandmedical Manisaspor: Ali Şansalan

1 EKİM PAZAR:
13.00 Samsunspor-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay
13.00 Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor: Bahattin Şimşek
15.30 Elazığspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
18.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Çağatay Şahan

TFF 1. LİGFutbolBüten
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL