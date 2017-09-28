TFF 1. Ligi'nde hakemler belli oldu!

TFF 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
YARIN:
18.00 Boluspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu
30 EYLÜL CUMARTESİ:
13.00 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep: Yiğit Arslan
13.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Kutluhan Bilgiç
15.30 Gaziantepspor-MKE Ankaragücü: Hakan Ceylan
18.00 Eskişehirspor-Grandmedical Manisaspor: Ali Şansalan
1 EKİM PAZAR:
13.00 Samsunspor-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay
13.00 Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor: Bahattin Şimşek
15.30 Elazığspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
18.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Çağatay Şahan