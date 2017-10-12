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TFF 1. Ligi'nde 8. hafta yarın başlıyor! İşte program...

TFF 1. Lig'in 8. haftası, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

Hürriyet Haber
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli maçlar arasının ardından 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

YARIN:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14 EKİM CUMARTESİ:
13.00 Ümraniyespor-Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)
15.00 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor (Balıkesir Atatürk)
18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)
15 EKİM PAZAR:
13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor (Ankara 19 Mayıs)
13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
15.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova)
18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
16 EKİM PAZARTESİ:
18.00 Grandmedical Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)

Anadolu KulüpleriTFF 1. LigFutbol
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