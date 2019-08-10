TFF 1. Lig'in en genç takımı 20.4 yaş ortalamasıyla Bursaspor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'in en genç takımı 20.4 yaş ortalamasıyla Bursaspor!
GeriFutbol TFF 1. Lig'in en genç takımı 20.4 yaş ortalamasıyla Bursaspor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
10.08.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'in en genç takımı 20.4 yaş ortalamasıyla Bursaspor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'in en genç takımı 20.4 yaş ortalamasıyla Bursaspor!

Bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Bursaspor, mevcut kadrosu itibariyle 20.4'lük yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı konumunda yer alıyor.

Yeni sezonda TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek olması nedeniyle birçok oyuncusunu kaybeden ve yerlerine genç oyuncuları kadrosuna dahil eden Bursaspor, yaş ortalamasıyla ligin en genç kadrosuna sahip. Son olarak Afyon’da gerçekleştirdiği 28 kişilik kamp kadrosu dikkate alındığında yeşil beyazlı kulübün kadrosunun yaş ortalaması 20.4 olarak görülüyor. Yalnızca 1’inci Lig değil, Süper Lig’deki 18 ekip arasında da yine en genç yaş ortalamasına sahip Bursaspor; aynı zamanda 24 altyapı oyuncusuyla da birlikte her iki ligdeki ekiplerin mevcut kadroları dahilinde en fazla altyapı oyuncusunu kadrosunda barındıran takım konumunda.

EN YAŞLI TAKIM FATİH KARAGÜMRÜK

TFF 1’inci Lig’deki geride kalan ekiplere bakıldığında ise Bursaspor’un ardından en genç kadroya sahip ekip Altınordu oldu. Altyapı ve genç oyuncularından kurulu oldukça geniş bir kadrosu bulunan Ege temsilcisinin yaş ortalaması 22.4 olarak gösteriliyor. İstanbulspor ise üçüncü en genç takım. Ligde yaş ortalaması en yüksek ekip ise Fatih Karagümrük. Geçtiğimiz sezon Erkan Zengin, Mehmet Batdal ve Barış Özbek gibi tecrübeli isimlerin de katkılarıyla 1’inci Lig’e yükselen İstanbul temsilcisinin mevcut kadrosunun yaş ortalaması da 27.3 olarak belirlendi.

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Bursaspor’un kadrosuna oyuncuları birer birer dahil etmesi beklenirken, TFF 1’inci Lig’de altyapıdan gelen genç oyuncularının yanına deneyimli futbolcuları takviye etmeyi düşünen yeşil beyazlı kulüpte, yaş ortalamasının da buna bağlı olarak artması ön görülüyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

TFF 1. Ligin en genç takımı 20.4 yaş ortalamasıyla Bursaspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş transfer haberleri | Arturo Vidal bombası!
Mehmet Topal imzayı atıyor
Fenerbahçe'nin Sivas kafilesi belli oldu! Garry Rodrgiues yok...
Hüseyin Eroğlu: "Bireysel hataları en aza indirmeliyiz"