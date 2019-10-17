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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

TFF, 1. Lig'in 4 haftalık maç programını açıkladı!

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TFF, 1. Lig'in 4 haftalık maç programını açıkladı!

TFF 1. Lig'de 9, 10, 11 ve 12. haftaların müsabaka programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 4 haftalık program şöyle:

- 9. hafta

25 Ekim Cuma:
19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

26 Ekim Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)

27 Ekim Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)

28 Ekim Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)

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- 10. hafta

2 Kasım Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Menemen İlçe)
16.30 Adanaspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)

3 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)
16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4 Kasım Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

- 11. hafta

8 Kasım Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 Kasım Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)
16.30 İstanbulspor- Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

10 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

- 12. hafta

22 Kasım Cuma:
19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

23 Kasım Cumartesi:
14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)

24 Kasım Pazar:
14.00 Hatay-İstanbulspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)

25 Kasım Pazartesi:
19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 

TFF, 1. Ligin 4 haftalık maç programını açıkladı

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