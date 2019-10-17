TFF, 1. Lig'in 4 haftalık maç programını açıkladı!
TFF 1. Lig'de 9, 10, 11 ve 12. haftaların müsabaka programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 4 haftalık program şöyle:
- 9. hafta
25 Ekim Cuma:
19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
26 Ekim Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)
27 Ekim Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)
28 Ekim Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)
- 10. hafta
2 Kasım Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Menemen İlçe)
16.30 Adanaspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)
3 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)
16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
4 Kasım Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
- 11. hafta
8 Kasım Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 Kasım Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)
16.30 İstanbulspor- Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)
10 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)
- 12. hafta
22 Kasım Cuma:
19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
23 Kasım Cumartesi:
14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)
24 Kasım Pazar:
14.00 Hatay-İstanbulspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
25 Kasım Pazartesi:
19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle