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GeriFutbol TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı
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Futbol
AA
18.12.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı

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TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Erkan Özdamar

21 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adanaspor: Yiğit Arslan
16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Özgüç Tükalp
19.00 Akhisarspor-Boluspor: Onur Özütoprak

22 Aralık Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay: Bülent Birincioğlu
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Caner Ak
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: Murat Erdoğan
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor: Kadir Sağlam

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Altınordu: Mert Güzenge

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TFF 1. Ligin 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı


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