TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı
TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
20 Aralık Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Erkan Özdamar
21 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adanaspor: Yiğit Arslan
16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Özgüç Tükalp
19.00 Akhisarspor-Boluspor: Onur Özütoprak
22 Aralık Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay: Bülent Birincioğlu
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Caner Ak
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: Murat Erdoğan
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor: Kadir Sağlam
23 Aralık Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Altınordu: Mert Güzenge
Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle