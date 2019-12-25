MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
GeriFutbol TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
25.12.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük: Alper Çetin

28 Aralık Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan
16.30 Bursaspor-Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor: Sarper Barış Saka
19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: Kutluhan Bilgiç

29 Aralık Pazar:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor: Cihan Aydın
16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay-Giresunspor: Erkan Özdamar

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle