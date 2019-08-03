TFF 1. Lig'de ilk 3 haftanın maç programı belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'de ilk 3 haftanın maç programı belli oldu
GeriFutbol TFF 1. Lig'de ilk 3 haftanın maç programı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
03.08.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftanın maç programı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'de ilk 3 haftanın maç programı belli oldu

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3 hafta maç programı belli oldu.  Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezon 16 Ağustos Cuma günü Giresunspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. 

- TFF 1. Lig'de ilk 3 haftanın maç programı 

1. Hafta: 

16 Ağustos Cuma: 

20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk) 

17 Ağustos Cumartesi: 

19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Stat belli değil) 
21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 
21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı) 
18 Ağustos Pazar: 
16.30 Hatayspor-Altınordu (Stat belli değil) 
19.15 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir) 
21.45 Altay-Ümraniyespor (Stat belli değil) 
21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar) 
19 Ağustos Pazartesi: 
20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Yeni Eskişehir) 

2. Hafta: 

23 Ağustos Cuma: 
20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk) 

24 Ağustos Cumartesi: 

16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Stat belli değil) 
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk) 
21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu) 

25 Ağustos Pazar: 

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 
19.15 Menemenspor-Hatayspor (Stat belli değil) 
21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 
26 Ağustos Pazartesi: 
20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 

3. Hafta 

30 Ağustos Cuma: 

20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı) 

31 Ağustos Cumartesi: 

17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir) 
21.45 Altay-Balıkesirspor (Stat belli değil) 
21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar) 

1 Eylül Pazar: 

19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk) 
19.15 Fatih Karagümrük-Menemenspor (Stat belli değil) 
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Yeni Eskişehir) 
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Macaristan'da ilk sıra Vettel'in
Hasan Kartal: Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık
Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı
Fikret Orman'dan transfer açıklaması