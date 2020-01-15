TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
17 Ocak Cuma:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor: Onur Özütoprak
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay: Caner Ak
16.30 Adanaspor-Akhisarspor: Murat Erdoğan
19.00 Altınordu-Hatayspor: Turgut Doman
19 Ocak Pazar:
14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam
14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor: Ramazan Keleş
16.30 Boluspor-Osmanlıspor: Burak Şeker
19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan
20 Ocak Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
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