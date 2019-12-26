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Futbol
26.12.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de haftanın açılışı Adana'da

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TFF 1. Lig'de haftanın açılışı Adana'da

TFF 1. Lig'de ilk devrenin son haftasının perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

Ligde haftanın açılış müsabakasında Adanaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

28 Aralık Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Bursaspor - Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu - Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Aralık Pazar:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)
16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)

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TFF 1. Ligde haftanın açılışı Adanada


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