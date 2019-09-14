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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
14.09.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de Ege Derbisi! Menemespor ile Akhisarspor...

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TFF 1. Lig'de Ege Derbisi! Menemespor ile Akhisarspor...

TFF 1. Lig’de sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Ekol Göz Menemenspor ile Akhisarspor, Ege derbisinde rakip olacak.

Menemen İlçe Stadı’ndaki passolig gişeleri montajı tamamlanmadığı için İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Ramazan Keleş’in yöneteceği maçın bilet fiyatları iki takım taraftarı için de 20 TL olarak açıklandı.

Ev sahibi Menemen’de eksik futbolcu bulunmazken Akhisar’da iyileşme sürecindeki Bjarnason görev alamayacak.

Ligde iki takım da sezonun ilk 3 maçını 4’er puanla geçti. Menemenspor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu ve Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hak edenin kazanacağı centilmence bir 90 dakika diledi.

Muhtemel 11'ler şu şekilde...

MENEMENSPOR: Selmani - Semih, Trtovac, Diakite, Alberk, Taşkın, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed, Murat Elkatmış, Hüseyin, Sangare

AKHİSARSPOR: Gökhan - Tolga, Alperen, Cocalic, Kadir, Aykut, Taha, Burhan, Erhan, Muhammet Reis, Hadzic

TFF 1. Ligde Ege Derbisi Menemespor ile Akhisarspor...

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