TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? TFF 1. Lig 13. hafta programı
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 13. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 15. hafta müsabakaları yapılacak. Gözler kritik haftaların yaklaştığı TFF 1. Lig'de, bu hafta hangi maçların olacağında. Peki, TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
TFF 1. Lig'e 13. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 1. Lig'e 13. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maç programı şöyle:
29 Kasım Cuma
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
30 Kasım Cumartesi
14.00 Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)
1 Aralık Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor (Balıkesir Atatürk)
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