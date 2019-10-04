TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. İlk 6 haftanın geride kaldığı lig'de 7. hafta maçları nefes kesecek. TFF 1. Lig'in bu hafta hangi maçlara sahne olacağı, pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. Peki, TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
4 Ekim Cuma akşamı Altay-Bursaspor maçıyla star alacak TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu, TFF 1. Lig'de mücadele eden takımlara gönül veren taraftarlarca araştırılıyor. İşte, TFF 1. Lig'de haftanın maç programı...
4 Ekim Cuma:
19.00 Altay-Bursaspor (Menemen İlçe)
5 Ekim Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
6 Ekim Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)
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