TFF 1.Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
4 Ekim Cuma:
19.00 Altay-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
5 Ekim Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Akhisarspor: Özgüç Türkalp
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü: Caner Ak
19.00 Balıkesirspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu
6 Ekim Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Şeker
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Ramazan Keleş
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle