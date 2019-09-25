TFF 1. Lig'de 6. haftanın haftanın hakemleri açıklandı!
TFF 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 6. hafta maçlarında şu hakemler görev alacak:
28 Eylül Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Boluspor-İstanbulspor: Alper Çetin
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Adanaspor-Altay: Sarper Barış Saka
29 Eylül Pazar:
14.00 Hatayspor-Eskişehirspor: Onur Özütoprak
16.30 Balıkesirspor-Giresunspor: Emre Malok
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: Turgut Doman
19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Yiğit Arslan
30 Eylül Pazartesi:
19.00 Altınordu-Adana Demirspor: Mert Güzenge
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