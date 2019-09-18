TFF 1. Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
20 Eylül Cuma:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Mert Güzenge
21 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-Boluspor: Caner Ak
16.30 Altay-Keçiörengücü: Alper Çetin
16.30 Osmanlıspor-Altınordu: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Özgüç Türkalp
22 Eylül Pazar:
14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Akhisarspor-Hatayspor: Erkan Özdamar
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